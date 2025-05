Aposta de Filipe Luís em Luiz Araújo é norteada por mantra aplicado no Fla

Eu não vinha sendo titular, mas ali no jogo contra o Bahia eu entrei, fiz uma grande partida e é como o Filipe (Luís) sempre falou: 'o campo fala'. Eu estava merecendo essa oportunidade e hoje fiz para merecer. Fiz um grande jogo. Não só eu, como toda a equipe, e pude ser coroado com uma assistência e um gol

Luiz Araújo

Após o jogo, Filipe Luís revelou que conversou com Luiz Araújo e disse que estava orgulhoso. Ele voltou a citar o lema e enumerou as valências do atacante, que chegou no segundo semestre de 2023 ao Flamengo.

Eu sempre penso em escolher os melhores para poder montar um plano que possa machucar o adversário. O Luiz tem gol, tem assistência, gera perigo perto da área. Sempre que vou analisar um adversário, nunca duvidei em colocar o Luiz. Falei que me sentia orgulhoso dele porque, depois de ficar fora por alguns jogos, ele entrou (contra o Bahia) e correu de forma bonita. O futebol devolve. O cara que treina como ele todo dia se frustra quando erra. Sei que posso começar com ele ou entrar no segundo tempo. O campo fala e tem jogador que bate na porta

Filipe Luís

Luiz Araújo fez "campo falar" e convenceu Filipe Luís a ser titular contra LDU Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

A boa atuação somada aos desfalques que o Fla continuará tendo devem manter Luiz Araújo entre os titulares. No domingo, o Rubro-Negro tem pela frente o clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.