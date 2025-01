Filho de Santos e do mar, chef Dário Costa vê salvação em peixes rejeitados

No Madê, as surpresas não são diferentes: o bao com unagui de bagre faz sucesso, ao mesmo tempo que gera mal-estar na mãe de Dário na lembrança de, em tempos de pobreza, só ter bagre e corvina disponíveis.

Hoje esses peixes já estão mais celebrados pelo mercado, muito por influência de Dário. "Mas o santista sempre tratou esses peixes como 'comida de pobre'".

Duas revoluções sociais criaram momentos perfeitos para Dário finalmente "vender seu peixe", com o perdão do trocadilho: a greve dos caminhoneiros, em 2022, que não fechou o Paru porque os principais produtos estavam logo ao lado. E a pandemia, que fez mais gente prestar atenção no que comia.

Ontem, no 25 de janeiro de 2025, véspera do aniversário da cidade, outra revolução: no tradicional Baile da Cidade, muitos dos que torceriam o nariz para os peixes de Dário celebraram com o sabor do mar santista: de Temaki de Guaivira a Bao de bagre.

Temaki de Guaivira, do Madê Imagem: Fabrício Garcia