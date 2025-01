'Há desvantagem em ganhar um Oscar?': três estrelas Michelin defende prêmio

Em 2012, viriam as três estrelas. No mesmo ano, este seria nomeado o Melhor Restaurante da Europa por dois anos consecutivos na lista Opinionated About Dining de Steve Plotnicki.

Em 2013, Quique foi nomeado Doutor Honoris Causa em Belas Artes pela Universidade Miguel Hernández. Em 2019, seria escolhido o Melhor Empresário de Restauração da Espanha pela Real Academia de Gastronomia.

Em 2022, o Deessa, no hotel Mandarin Oriental Ritz de Madri, do qual é diretor gastronômico, receberia duas estrelas Michelin apenas um ano após sua abertura.

Quique Dacosta no The World's 50 Best Restaurants 2024 Imagem: Divulgação

Hoje, o Quique Dacosta Restaurante ocupa a 14ª posição na The World's 50 Best Restaurants, mas são as estrelas do guia francês que ainda abalam o coração do chef.