'Coloquei onde merece': o chef que levou restaurante do 'Copa' ao Michelin

Descontente em janeiro, em experiência em março, efetivado em agosto: Nello agora estava de corpo, alma e com a família em terras cariocas. E não em qualquer lugar: tratava-se do centenário "Copa".

Cipriani Copacabana Palace Imagem: Arthur Gama/Cipriani

De olho nas estrelas

Há uma expressão em inglês que bem define Nello em boa parte da conversa: "eyes on the prize" ("olhos no prêmio"). Ao chegar ao Rio, o objetivo de Nello era nada menos que colocar o Cipriani "no lugar que merecia" — entre os estrelados Michelin — e o italiano tinha plena consciência do que isso exigiria: tempo e alguma diplomacia.

Quando Nello embarcou no espaço de clima clássico - cadeirões, piano, ostentosos lustres — com vista para a história piscina do hotel mais famoso do Brasil, o restaurante já contava 32 anos de existência e aos olhos de um chef de 30 anos, não seria agarrar-se à tradição que elevaria seu nome.