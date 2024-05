Guia Michelin volta ao Brasil e dobra o número de restaurantes 2 estrelas

Hoje, uma estrela significa que o restaurante "vale a pena parar", duas que ele "vale a pena um desvio" e três significa que "vale a pena uma viagem específica".

França e Japão são os países com maior número de restaurantes com estrelas no mundo, respectivamente. Também são os dois com mais estabelecimentos que receberam a cotação máxima (3 estrelas) do guia — cada um com mais de duas dezenas cada.