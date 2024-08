Chef que levou 'trens gostosos' a Paris faz as pazes com seu Brasil

Para Alessandra, foi através do que saía de suas panelas que sentiu, finalmente, carinho e reconhecimento que faltavam desde a infância. A chef conta que foi uma criança que segurava o choro para não dar mais trabalho aos avós, que já criavam nove filhos.

Pela primeira vez, me olhavam com orgulho. Comecei a existir.

Deixar a vida dolorosa no Brasil e fazer acontecer na França para poder se reunir ao filho pequeno era urgente. "Quis me assimilar, ser igual a eles, me vestir igual a eles, fazer tudo certinho de acordo com os costumes e regras deles". Isso que acelerou sua adaptação, como acredita Alessandra.

Alessandra Montagne e o filho André Imagem: Arquivo pessoal

Apesar do acolhimento, no começo, sua dura história no Brasil só seria compartilhada com pouquíssimas amigas, depois calada até entre conhecidos e, somente há quatro anos, começaria a ser rememorada em conversas, confidências e, depois, entrevistas.

A tristeza do passado a fez até "perder" o caminho de casa. "Enfiei embaixo do tapete mesmo e foi essa minha relação com o Brasil durante esse período, tanto que nunca mais fiz passaporte brasileiro ou vim passear por aqui".