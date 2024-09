Bronze é brasa e Brasil: 'TV é extensão da minha cozinha. Sem personagem'

Fora de seu habitat natural (o Rio de Janeiro), Felipe Bronze jura que seus 15 minutos de atraso não são costume. A fama carioca pode não ser a da pontualidade, mas o calor do menino do Rio é inegável: ele gosta mesmo é de estar de frente para as chamas e na fogueira dos desafios.

São muitos os pratos que giram nas mãos desse chef e apresentador de 46 anos. E surpreendente a calma com que senta para contar como faz isso - mais de uma hora sem olhar o celular. Isso, sim, é atenção.

No Rio, o duas estrelas Michelin Oro. Em São Paulo, o Pipo, localizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Taraz, no Rosewood São Paulo (considerado um dos melhores hotéis de luxo do mundo). Na TV, está em Perto do Fogo, Que Seja Doce e The Taste Brasil, na GNT - este último será exibido simultaneamente na Globo este ano - e Top Chef, na Record.