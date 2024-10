'Melhor pão de queijo é de mainha': 'baianeira', Manu Ferraz é chef-guardiã

Cheguei lá e falei: 'Vou trabalhar aqui e vou compreender o que é que faz o mundo e se eu fizer aqui, eu vou fazer em qualquer lugar'.

Carne de sol com molho poivre de pimenta de cheiro, d'A Baianeira MASP Imagem: Madelaine Seagram

É como dizem: "If I can make there, I can make anywhere, it's up to you... New York, New York".

E assim foram dois anos, trabalhando incansavelmente, sem férias, para entender o que é essa cozinha profissional. Começou descascando batatas e chegou a subchef de uma steak house diante dos melhores ingredientes, equipamentos e mentores.

"Aproveitei cada segundo e percorri o universo gastronômico. Acessei isso muito rápido e... cansei", conta. O turbilhão a fez chegar ao limite físico. De volta para casa, já muito mais confortável com seus rumos e ideias, bateu na porta de onde o mundo começou a encontrar o Brasil: no D.O.M de Alex Atala.

Em sete meses de estágio, percebeu que dominava muito e o que ainda não sabia se dedicava a anotar em um caderninho, comparando daqui, calculando de lá, matutando próximos passos. Ao ter a proposta de ser contratada, pausou e negou.