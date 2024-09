Massa por assinatura: casa de SP entrega Itália 'além do macarrão' em casa

Uma nova Itália

Como explica Marcio, a Itália mantém muito as tradições de cada região e o uso dos ingredientes locais é cultural. Além disso, é um país que sabe explorar muito a cucina povera, comida dos pobres, e isso se reflete na ideia das receitas sugeridas aos assinantes.

Ou seja, você vai encontrar o uso de pão amanhecido, sobras de embutidos, caldos. Também, uso de pasta de sêmola e água no sul. No norte, uma comida com mais sustância, pesada com embutidos e carnes, por ser mais frio, e no sul, uma comida mais leve, com mais vegetais frescos e frutos do mar.

Durante sete semanas, os assinantes receberão um kit completo para duas pessoas, contendo todos os ingredientes necessários para preparar uma massa artesanal típica de uma região específica da Itália.

Canerdelli alla Trentina Imagem: Giuliana Gnr

Na primeira semana, por exemplo, a receita escolhida é o Canerdelli alla Trentina, de Trento, um gnocchi de pão com queijo, speck e ervas, servido com manteiga e sálvia.