Novo técnico da seleção é da terra de vinho que amamos e 'xará' de uma uva

E até uma uva quase xará o sujeito tem

Uma das uvas tintas mais conhecidas da Emilia-Romagna é a ancellotta, que até entra em alguns blends de Lambrusco, mas é mais conhecida por protagonizar tintos tranquilos. Tem forte cor azulada e produz vinhos de bom corpo e taninos, com notas de frutas pretas, violeta e especiarias. A boa notícia é que existem bons ancellottas feitos no Rio Grande do Sul. O da Don Laurindo é histórico, chamou atenção para essa cepa quando ela era bem desconhecida no Brasil. Eduardo Zenker (Arte da Vinha) fez um ainda melhor: o Alma Penada 2013. Hoje, muitas vinícolas gaúchas produzem bons vinhos com a casta.

SAIDEIRA

Esse tava bom

Estou puxando pela memória. Florença, uns 15 anos atrás. Nunca me interessei por supertoscanos (em explicação resumida, vinhos da Toscana que não usam as denominações tradicionais, normalmente por serem compostos por castas francesas). Mas topei com um Grattamacco (de que safra? Não lembro) que um jornalista brasileiro conseguia pagar na época. Abri no hotel. Pelamordedeus. O corte de cabernet sauvignon, merlot e sangiovese era intenso, com aromas se espalhando pelo quarto, e deixou lembranças na boca por muitos minutos. Que vinho. A safra 2017 custa R$ 1.650 na importadora.