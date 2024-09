Pizzaria de SP é eleita 11ª melhor do mundo; brasileiro é melhor pizzaiolo

Mateus Ramos, da QT Pizza, foi eleito o melhor pizzaiolo do ano. A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, também ganhou um prêmio especial da marca Made In Italy 2024, da marca Mammafiore.

Matheus Ramos, da QT Pizza Bar Imagem: Divulgação/Carol Demper

Houve uma evidente ascensão das casas brasileiras no ranking: em 2023, a Leggera chegou em 100°, a QT Pizza Bar foi escolhida a 51° melhor e a A Pizza da Mooca, ficou em 85° lugar.

Entre as 10 melhores pizzarias do mundo também tem presença brasileira, uma vez que a Sartoria Panatieri, do gaúcho Rafael Panatieri comemorou o oitavo lugar este ano.

As dez melhores pizzarias do mundo são: