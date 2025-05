Uísque japonês recorre aos drinques para ir além dos copos de entendidos

A última, Hibiki Listening Sessions, aberta ao público de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília em datas específicas que você pode ver no final dessa matéria*, essa coluna acompanhou em maio, no Kotchi Bar, inspirado nos listening bars do Japão.

The House of Suntory Experience 2025 Hibiki Listening Session, em São Paulo Imagem: Alexandre Virgilio

Em um papo com Lizandra Freitas, presidente do grupo na América do Sul e América Central — que também abriga o bourbon americano Jim Beam, e o gin Roku, que também ganhou ação especial por aqui nos últimos anos — fica claro que o uisqueiro brasileiro tem oportunidade de ir além do copo e conhecer a cultura da bebida na terra do sol nascente.

A evolução pop da sofisticação

A participação no filme trouxe relevância e holofotes. Nele, a bebida é associada a momentos de introspecção e elegância, o que ajudou a posicioná-lo como uma escolha sofisticada para os consumidores , conta Lizandra. (Obrigada, Sofia Coppola)

Em 2023, para celebrar os 100 da Suntory, rolou a reedição da parceria da marca com a diretora de cinema em uma super produção com o ator Keanu Reeves, além de uma edição limitada comemorativa da marca.