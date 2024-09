La 'braba' es ella! A brasileira que pilota um dos melhores bares do mundo

Em sociedade com o ex-marido, o bartender Renato "Tato" Giovannoni, colocou a capital portenha no mapa dos bons bares da América Latina e do mundo, além de ter aberto as portas para muito mais gente - Brasil, Peru, Colômbia, agradecei.

Sou a única brasileira e única mulher que está há mais de 10 anos na lista do 50 Best, seja bares ou restaurantes , se orgulha, sim.

Interior do Florería Atlántico, em Buenos Aires Imagem: Divulgação

Pero no mucho. Ao longo dos anos foram incontáveis os olhares para Aline como "esposa do Tato". Basta ler muitas das matérias sobre o bar e até o que se fala nos prêmios - o bar chegou a ser o terceiro na lista 50 Best em 2019 e hoje está em 30°.

O desafio agora é mostrar com quantos bastidores de sangue, suor e lágrimas se faz um bar de sucesso.

Florería do sucesso

Florería não é só um nome - o bar funciona num sótão de uma loja de flores na rua mais charmosa da Recoleta, entre galerias de arte, enormes apartamentos e em frente ao Hotel Casa Lucía, que se vale de um dos exemplares da rica arquitetura local: o Edificio Mihanovich, que já foi um dos mais altos da América Latina.