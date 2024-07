Cerveja de graça? Estas atrações turísticas 'enganam' viajantes mundo afora

A sacada é um dos principais atributos da casa e, segundo a lenda local (e a expectativa de viajantes do mundo todo), teria sido onde Julieta suspirou por seu Romeu — conforme acontece em uma das cenas da peça. No entanto, a construção foi anexada à casa medieval nos anos 40, com inspiração em estilo arquitetônico correspondente à época dos personagens, de acordo com o próprio Museo Casa di Giulietta.

Mesmo assim, uma outra questão persiste: apesar de o time do museu italiano afirmar que a trama do inglês, escrita em 1593, ter sido inspirada em uma história italiana de Luigi da Porto de 1531, a teoria não é unânime. A história dos amantes trágicos se tornou popular na Europa no século 16 e há acadêmicos que acreditam que a inspiração de Shakespeare tenha sido outra narrativa sobre eles, o poema "The Tragical History of Romeus and Juliet", de Arthur Brooke, de 1562.

3. Fonte de cerveja de graça

Green Gold Fountain, a primeira fonte de cerveja do mundo, fica em praça de Zalec, na Eslovênia Imagem: Reprodução/Green Gold Fountain

Considerada a "primeira fonte de cerveja do mundo", segundo as próprias autoridades de turismo da Eslovênia, a Green Gold Fountain fica em uma praça em Zalec. Mas apesar do que os rumores nas redes e do que a sua presença em área pública possa indicar, a gelada não é gratuita. Cada visitante paga 11 euros por uma caneca que possui um chip que detecta que o usuário atingiu a quantidade máxima a que o seu "bilhete" pago dá direito.

A partir daí, é possível servir-se seis vezes de até 100 ml de uma seleção de seis tipos diferentes de cervejas. É possível ainda levar a caneca para casa como lembrança da experiência. Ou seja, 600 ml saem por cerca de R$ 64. Para conhecer a seleção de rótulos artesanais produzidos na região e servidos pela fonte é só acessar o beerfountain.eu.