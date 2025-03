Maior navegador brasileiro vai partir de novo. Agora, para o maior desafio

Aleixo Belov (ao centro, com camisa de manga comprida) fará expedição ao Ártico Imagem: Reprodução

"Convidei o Shcherbakov e ele aceitou na hora. Isso me animou ainda mais, porque sei que vou precisar de ajuda até com o idioma, para lidar com as autoridades russas, porque embora eu tenha nascido na atual Ucrânia, que na época pertencia a União Soviética, não falo russo tão bem assim e não domino a linguagem técnica necessária para navegar naquela região", reconhece.

82 anos de idade

Além do frio, do gelo, do idioma, da burocracia e das hostilidades de uma região que está entre as mais inóspitas do planeta, Belov ainda terá que lidar com outro dificultador: a idade avançada, já que está com 82 anos.

O navegador baiano-ucraniano Aleixo Belov Imagem: Divulgação

"Minha saúde até que é boa. Mas meus joelhos estão podres e não tenho mais força para lidar sozinho com as velas do barco. Ter ajuda na travessia será muito bom e necessário", analisa.