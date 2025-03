O Oscar veio, e agora?

Sim, o histórico Oscar de "Ainda Estou Aqui" é uma vitória da democracia, ameaçada no mundo todo pelo crescimento da extrema-direita. No Brasil, o sucesso do filme engrossa o coro "Sem Anistia" para a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, e é um importante marco educacional sobre os horrores do regime militar para as novas gerações.

Mas, para além dessa importância política inequívoca, que já esta sendo celebrada e debatida nos quatro cantos do país, inclusive por quem pouco se interessa por cultura, é preciso também um olhar sobre a relação do prêmio com a política cultural brasileira.

Fazendo uma analogia com o futebol, nós vencemos várias vezes a Copa do Mundo graças à magia dos nossos jogadores, e demorou para vermos qualquer melhoria na infra estrutura do esporte. E ainda temos vergonha da Confederação Brasileira de Futebol, não é mesmo?