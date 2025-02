Muito calor para bloquinhos? Veja locais cobertos para curtir a folia em SP

Imagem: Divulgação

Marchinhas

As Despirocadas, primeira banda de marchinhas só de mulheres de São Luiz do Paraitinga, trazem toda a energia do Carnaval luizense para São Paulo. O repertório mescla ritmos e homenageia a cidade das marchinhas. Na praça coberta do Sesc Santo Amaro no sábado (1º) e terça, das 11h30 às 12h30. Entrada gratuita. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro Mais informações

Imagem: Divulgação

Ritmos variados

O Itaú Cultural entra no ritmo do Carnaval com uma programação musical exclusiva. Na sexta (28), às 20h, a Frevo Bixiga Orquestra anima a noite. No sábado, às 20h, é a vez do Bloco do Baile Dú Zé e no domingo, às 16h, tem Deca Madureira & Orquestra Multicultural Brasílica. No térreo do IC, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações

Imagem: Divulgação

À moda antiga

Na Casa de Francisca, o "Grande Baile de Gala" resgata o espírito dos antigos bailes de carnaval com muito brilho, a Freedom Big Band e a participação especial de Mônica Salmaso. Na programação musical entram marchinhas, sambas-enredo e frevos. Sábado (1º) e domingo, às 16h e às 21h, com ingressos a partir de R$ 125. Além do Grande Baile, a casa terá um série de eventos especiais de Carnaval, alguns deles com entrada gratuita. Vai lá: R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Mais informações