Flórida sem muvuca: descubra destino com ares de Caribe e praias selvagens

Estar na Flórida e se sentir no Caribe. Este é um dos prazeres proporcionados por Englewood, destino praiano que presenteia com fartura de natureza e tranquilidade os viajantes que querem fugir do agito de Miami ou dos parques de Orlando.

Englewood tem praias de areia branca e mar azul-turquesa, com pouca muvuca e cercadas por reservas naturais que surpreendem o mais experiente dos ecoturistas. Sua localização junto ao Golfo do México (ou Golfo da América, segundo o novo governo de Donald Trump) significa abundância de águas tranquilas, ótimas para famílias com crianças e atividades aquáticas.