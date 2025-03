Tema de sambas-enredos no RJ e SP, Angola tem 7 maravilhas pouco exploradas

As Quedas do Rio Chiumbe ficam próximas a Saurimo, capital da província da Lunda Sul. Embora não sejam as maiores do país, as força de suas águas impressionam.

Outros locais que valem a visita

Colinas do Curoca, em Angola: Formações rochosas foram esculpidas naturalmente pelo vento ao longo do tempo Imagem: Alexandre Saconi

Além das sete maravilhas naturais, Angola possui locais de beleza única, como o deserto do Namibe. Ali é possível se hospedar durante a noite e observar as estrelas, ou viajar durante o dia pelas praias da região e se encontrar com focas tomando um banho de sol.

Navio encalhado na praia que beira o deserto do Namibe, em Angola: Local tem diversas belezas naturais e fauna presente Imagem: Alexandre Saconi

O Museu Nacional da Escravatura é um ponto para refletir sobre o passado e entender mais do país que está na raiz da formação cultural do Brasil. Outra formação natural e a região das Colinas do Curoca, onde foram gravados trechos da novela "Terra Prometida", da Record.