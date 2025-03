Paris... nos EUA? Cidades pequenas levam nome de grandes capitais

Pensou em Paris e logo veio à cabeça a capital da França, com seus croissants, a torre Eiffel e o Arco do Triunfo? Pensou errado. Isso porque podemos estar falando de uma pequena cidade no Texas, nos Estados Unidos, que leva o mesmo nome e até tem uma torre... com chapéu de cowboy.

O mesmo acontece com outras grandes capitais: Moscou, Londres, Roma. Todas têm uma homônima, a maioria nos Estados Unidos. A lista inspirou uma campanha de marketing da Rentcars, plataforma de locação de carros online, que incentiva as pessoas a explorarem novos lugares de forma curiosa.

Paris (EUA)

Estado: Texas

População: 24.171 habitantes