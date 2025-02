Esse é o jeito mais simples de ver um quadro de Leonardo Da Vinci de perto

Não é comum um museu do exterior oferecer esse tipo de serviço em português brasileiro, muito menos com sotaque do Rio. Carioca, Ramaciotti vive na região de Washington há 41 anos e está desde 1988 no grupo de docentes, como são chamados os guias oficiais do museu. Em geral, ela conduz as visitas em inglês, mas se alguém solicitar em português, está pronta para matar a saudade de conversar na sua língua. Experiente no trato com os turistas, Ramaciotti dá uma pequena, agradável e envolvente aula de história de arte para os visitantes.

Imagem: Felipe van Deursen

Para ela, um dos aspectos mais fascinantes de "Ginevra" é o chamado esfumado, a passagem da luz para sombra de maneira sutil, sem linhas nem contornos, apenas suaves transições. "Leonardo estava aprendendo e experimentando com a tinta a óleo, que era novidade em Florença. Ao observar a natureza, ele cria um naturalismo, um retrato, construindo a forma gradualmente por meio de camadas finas de tinta", explica.

Como é o museu

Imagem: Felipe van Deursen

A National Gallery of Art foi inaugurada em 1941, a partir da coleção de arte do banqueiro Andrew Mellon, que amealhou obras dos grandes mestres na Europa do Entreguerras. O museu é uma parceria público-privada: todo o acervo é fruto de doações particulares de empresas, pessoas físicas e fundações. "Ginevra", por exemplo, foi comprado pela filantropa Ailsa Mellon Bruce, filha do fundador da galeria.