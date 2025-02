Gol anuncia aumento de voos entre Brasil e Argentina e divulga novas rotas

A ideia, segundo o CEO, é que o mercado internacional represente 25% do faturamento até 2030. "A Gol é uma plataforma de turismo para além do Brasil. Com os voos de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, conectamos a Argentina ao norte da América do Sul, México e Flórida".

Atualmente, a companhia opera 22 rotas entre Brasil e Argentina. Além da capital, Córdoba, Rosário e Mendoza possuem voos sem escalas com destino a 13 cidades brasileiras, distribuídas nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste.