De LSD a bruxas: ilha italiana de apenas cem habitantes é repleta de lendas

Mas nem todos os relatos eram assim tão consumistas ou inofensivos. As mais cruéis naufragavam barcos pesqueiros e jogavam olho gordo e maldições em seus inimigos. Quem fazia amizade com elas poderia conseguir benefícios, já que as bruxas poderiam curar bebês de vermes na barriga.

Quem pesca, chega ou sai do porto ainda é atração para os moradores Imagem: Ana Zaragoza/Getty Images

Outros contos mais curiosos envolvem fantasmas que defecavam atrás de arbustos, homens que viravam burros, vacas ou porcos, ou ainda sacos de maconha falantes. Até hoje, de acordo com reportagem da revista Vice italiana, há quem acredite que estas criaturas mágicas existiram e não aceite a teoria do "centeio louco".

Um morador da Ilha Alicudi, na Itália, registrado em 2011 Imagem: Francois GOUDIER/Gamma-Rapho via Getty Images

A última "maiara" teria morrido em 1948. Tentando entender do que se tratava o secto de humanos voadores, Peppino Taranto, dono do único hotel de Alicudi, o Ericusa, perguntou a um bispo o que acontecia por lá.