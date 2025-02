'Rua mais pecaminosa do mundo' fica na Alemanha; destino é tendência do ano

Sex shops, shows de sexo e lanchonetes de fast food dividem espaço na Reeperbahn Imagem: Jon Hicks/Getty Images

Nos anos seguintes, chegaram artesãos e outros comércios. Aos poucos, a rua onde se fabricavam cordas —"reepschlägern" significa cordoeiro, daí o nome da rua— foi se tornando um centro de entretenimento da região.

Câmaras obscuras, circo, museu de cera, encantadores de serpentes, ventriloquistas e domadores de animais ferozes divertiam o público e dividiam as atenções com bares, bordéis e casas de shows nos séculos seguintes.

Polêmica ao longo dos anos: ativistas do grupo feminista Femen realizaram em 2012 um protesto na Reeperbahn contra o "fascismo" da indústria do sexo Imagem: Patrick Lux/AFP

Em especial, o cruzamento da Davidstrasse com a Reeperbahn sempre foi um ponto de prostituição, tolerada desde o século 19, quando trabalhadoras do sexo tinham que se registrar para não terem problemas com a lei; a preocupação era a transmissão de doenças pela prostituição clandestina, segundo uma reportagem da revista do Museu Histórico de Hamburgo.

Nem mesmo as adversidades da Primeira Guerra e do regime nazista contiveram a Reeperbahn. Ela talvez tenha vivido seu auge nos anos 1960, quando a banda The Beatles fez shows em diversos bares antes da fama, o que rendeu à rua uma praça dedicada a John, Paul, George e Ringo. Na época também foi aberto o mais moderno bordel da Europa até então: o Eros Center.