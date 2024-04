Se hospedaria em avião? Boeing 747 tem 33 quartos e suíte na cabine

O Boeing 747 que abriga o hostel "Jumbo Stay" oferece área de refeições e wi-fi Imagem: Divulgação/Jumbo Stay

As diárias do Jumbo Stay vão de 450 coroas suecas (cerca de R$ 212) até 1.895 coroas suecas (R$ 895). A diária de valor mais alto é da suíte instalada no que costumava ser a cabine dos pilotos do Boeing. Com vista panorâmica do aeroporto, o quarto preservou algumas características importantes do avião, como o painel de controle.

Acomodação do Jumbo Stay, na Suécia Imagem: Divulgação/Jumbo Stay

Diös contou à CNN que 60% dos hóspedes são estrangeiros, enquanto o restante é sueco. "São hóspedes curiosos que desejam uma experiência que você não consegue em um hotel comum", disse.