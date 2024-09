Paris de graça: Notre Dame reabrirá após 5 anos com entrada gratuita

A pia batismal, em detalhes Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

O púlpito, em formato de "T", simboliza liberdade e foi o primeiro design criado por Bardet para a catedral. Já o batistério teria sido inspirado na "circularidade do ritual" e foi concebido para atender a um fluxo de pessoas. Segundo a revista especializada Wallpaper, consta na introdução do projeto apresentado à Diocese de Paris uma justificativa para as formas orgânicas", mais simples: "evocar um profundo senso de permanência e devoção".

O púlpito, em formato de "T" Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

Apesar disso, o designer garantiu à Wallpaper que seu objetivo era que as peças fizessem sentido "para a convicção dos Católicos e cativassem a atenção de não-cristãos". Bardet não é o único artista por trás da nova Notre-Dame de Paris. Ionna Vautrin foi escolhida para desenhar as cadeiras que receberão o público para as celebrações.