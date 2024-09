Hotel em São Paulo é eleito o melhor da América do Sul e o 24º no mundo

Na segunda edição do 50 Best Hotels, o hotel Rosewood São Paulo subiu três posições em relação a 2023 e foi eleito o 24º melhor do mundo e o melhor da América do Sul pelo segundo ano.

A 50 Best, organização que realiza anualmente os prêmios The World's 50 Best Bars e The World's 50 Best Restaurants com o melhor da gastronomia e coquetelaria internacional, anunciou os 50 melhores hotéis do mundo em 2024 em Londres nesta terça (17).

O hotel luxuoso fica na região movimentada e "badalada" da Avenida Paulista.