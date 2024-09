Navio Roupa Nova 2025 terá Jota Quest, Fábio Jr., Claudia Leitte e mais

Seguindo a tradição de realizar grandes festivais em alto mar, a PromoAção e a banda Roupa Nova acabam de confirmar as atrações para a segunda edição do "Navio Roupa Nova", que acontecerá de 02 a 05 de janeiro de 2025. O MSC Seaview sairá do Porto de Santos rumo ao Sol com shows de Jota Quest, Paula Toller, Fábio Jr., Guilherme Arantes, Claudia Leitte e claro, Roupa Nova, os anfitriões deste transatlântico que promete muitas emoções.

Roupa Nova Imagem: Reprodução

Pelo segundo ano consecutivo, Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares vão levar para alto-mar os sucessos que atravessam gerações e fazem parte da história de milhares de pessoas. São 44 anos de uma união ininterrupta e de inúmeras conquistas. Roupa Nova é a única banda brasileira com mais de quatro décadas de estrada e a mesma formação (Paulinho em memória).