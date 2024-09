Viajantes criticam passeios 'superturísticos' em Jeri: 'Muito artificial'

O Buraco Azul, que fica em Cruz, a cerca de 35 km de Jericoacoara, por exemplo, surgiu após uma escavação para retirada de areia e barro, utilizados na construção de uma rodovia nas proximidades do local. No entanto, com as fortes chuvas de 2019, a água acumulou na cratera e, pela cor azul-turquesa, começou a atrair visitantes de diferentes regiões do Brasil.

O local Lagun Beach Club, também em Cruz, é outra atração que faz parte dos passeios "artificiais" para quem visita Jeri: há piscinas e "cachoeiras", uma grande estrutura dentro de clube, como o próprio nome do local já entrega.

Lagun Beach Club é um clube com piscinas artificiais e restaurantes Imagem: Divulgação/Lagun Beach CLub

Na plataforma TripAdvisor, há diversos elogios ao local, além de críticas. "Lugar distante, mal conservado. Piscina artificial disfarçada e desleixada. Não é uma proposta que valha a pena. Não perca seu tempo", escreveu um turista.

"Fomos com a guia no buraco azul (R$ 20) e no Lagun Beach (R$ 35). Este achei muito artificial, música alta, embora tenha menos movimento, achei bem inferior com preço mais alto para ficar apenas 50 minutos. Não valeu a pena", escreveu outro.

'Perdeu o encanto'

É claro que os lugares são bonitos, mas há tantas outras lagoas naturais perto da Vila e praias bonitas na região que soa desnecessário locais como os citados acima. Com três dias em Jeri, preferi focar nas paisagens naturais, que são lindas por si só.