Dormir na montanha



Na madrugada gelada com termômetros a zero grau, chegamos ao Hotel Nevados. Rodeado por bosques e pistas de esqui, é uma opção indicada também para famílias, com quartos grandes, restaurante, bar, spa e uma piscina de água termal no meio do hotel.



Outra opção é o Hotel Alto Nevados. Como o nome indica, ele fica no alto da montanha e (literalmente) vizinho de uma pista de esqui e do Parque de Águas Termais, com quatro piscinas, incluindo uma coberta. Para os mais jovens, fica a dica: bares próprios garantem aqui uma noite mais agitada.