Melhor não dormir sem cueca: como é hotel de neve que fica intacto ano todo

É parte do guia da casa recomendações práticas como: ter sempre os sapatos no pé da cama para caso precise levantar no meio da noite, usar sempre meias, calcinhas, cuecas e "roupa de baixo" de lã, além de balaclava para manter a cabeça em temperatura confortável — esta é a única parte que fica para fora do saco de dormir.

Os quartos de gelo não são as únicas acomodações do hotel, que ainda conta com chalés de madeira Imagem: Divulgação

Neles, hóspedes podem admirar a Aurora Boreal Imagem: Divulgação

O interior dos chalés Imagem: Divulgação

O que hóspedes fazem por lá?

Entre as principais atrações do hotel de neve está um estúdio de escultura no gelo — na verdade, praticamente um museu — onde visitantes podem admirar as obras feitas no local. Ali, visitantes se divertem posando para selfies com as criações.