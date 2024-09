Região da Espanha pagará R$ 93 mil para nômades digitais se mudarem para lá

A região do Vale do Ambroz, na comunidade autônoma espanhola de Extremadura, anunciou no final de agosto que pagará até 15 mil euros — ou pouco mais de R$ 93 mil — para nômades digitais se mudarem para lá por, pelo menos, dois anos.

O programa, chamado "Vive en Ambroz", busca amenizar o problema de baixa população desta área charmosa, mas considerada rural com suas florestas e paisagens bucólicas entre vilarejos e montanhas. Oito cidades compõem Ambroz: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás e Segura de Toro.

Para se ter uma ideia da serenidade preocupante do local atualmente, segundo a revista especializada Condé Nast Traveller, a capital do vale, Hervás, possui hoje apenas 3.907 moradores e é a mais populosa. Outros vilarejos da região têm muito menos, como é o caso de Segura de Toro com seus 181 residentes.