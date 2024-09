Até R$ 26 mil de diária: como é o hotel de SP que entrou em lista badalada

A torre principal e seus jardins verticais, que remetem à Mata Atlântica, se destacam no projeto. Essa foi a primeira obra do arquiteto francês Jean Nouvel, premiado pelo Pritzker em 2008, na América do Sul.

Ao todo, o hotel ocupa uma área de 30 mil metros quadrados e exigiu investimento de R$ 2 bilhões. Segundo a Forbes, o espaço foi adquirido pelo empreendedor francês Alexandre Allard em 2011.

Baia de embarque e desembarque, em frente à entrada principal do Rosewood Imagem: Reprodução/Rosewood

Ao todo, são 160 quartos e suítes, além de 100 suítes privadas. Todas as acomodações luxuosas estão espalhadas pela estrutura restaurada da antiga Maternidade Matarazzo e pela torre do jardim vertical. Localizado na rua Itapeva, os terrenos do Rosewood São Paulo também abrangem a Capela de Santa Luzia, outro edifício histórico restaurado.

A acomodação mais cara do hotel pode ser reservada este mês por R$ 26 mil a diária. A Premier Suite com dois quartos, cozinha sala de estar e de jantar tem de 170 a 215 m² e é ideal para férias familiares ou estadias mais longas, segundo o site de reservas. E conta até com um violão assinado — que pode ser de Gilberto Gil ou Caetano Veloso.