Com vista para o cartão-postal: 10 hotéis muito bem localizados pelo mundo

Nossa selecionou 10 dos hotéis com as vistas mais incríveis do mundo (todos os preços de diárias citados nesta matéria estão sujeitos a alterações).

1 Hotel Brooklyn Bridge

Imagem: Divulgação

Há muitos hotéis com vistas incríveis em Nova York. Mas o 1 Hotel Brooklyn Bridge merece destaque.

Trata-se de um hotel que fica no bairro do Brooklyn, ao lado do East River, com uma localização que oferece uma visão inigualável de Manhattan.