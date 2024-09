Narrador usa termo racista durante jogo do Cruzeiro; canal pede desculpas

O narrador Alberto Rodrigues, conhecido como "Vibrante", usou dois termos racistas durante uma transmissão da SamucaTV de Libertad 0x2 Cruzeiro, jogo da Sul-Americana ocorrido na noite desta quinta (19). Samuel Venâncio, dono do canal, pediu desculpas pelo ocorrido minutos depois na mesma live — a emissora também enviou ao UOL um posicionamento oficial (veja abaixo).

O que aconteceu

Vibrante usou a palavra "coloured" ao tentar nomear um dos reservas do Cruzeiro que fazia aquecimento no final do 1° tempo. O termo inglês, em tradução livre, significa "colorido", mas era utilizado nos EUA para classificar negros em tom pejorativo no passado.

Os colegas de transmissão não entenderam o significado, e o narrador engatou a palavra "escurinho" para tentar mostrar o atleta em questão — que acabou não revelado.