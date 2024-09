Adeus, paraíso: com lixo e muita gente, cruzeiros sobrecarregam Santorini

Isso está destruindo a paisagem única que tornou nossa ilha mundialmente famosa , completa.

Redes sociais versus Realidade

São 18h em Oia, e as ruas estão lotadas de visitantes a caminho do mirante para assistir ao pôr do sol. A multidão se move a passos de formiga. Em alguns pontos, as ruas são tão estreitas que os turistas que se deslocam na direção oposta precisam esperar por vários minutos.

Quase não se fala uma palavra em grego. Dois músicos gregos estão sentados em um degrau branco tocando música grega com um violão e um bouzouki (pequeno alaúde com braço longo e fino). A maioria dos turistas nem os nota, de tão ocupados que estão com seus smartphones, filmando sua próxima história no Instagram e tentando tirar a foto perfeita dos prédios com cúpulas azuis, do mar e do pôr do sol.

Todos querem boas fotos com o menor número possível de pessoas - de preferência, sem ninguém. Quando o sol se põe, a agitação diminui. Poucos minutos após o pôr do sol, o mirante está completamente deserto. Mesmo assim, os músicos continuam tocando.