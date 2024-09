Empresa pagará R$ 54,8 mil para viajante explorar o mundo por um mês

Vídeos — sejam em formato de vlogs, reels ou stories para o Instagram, além de outros modelos para o TikTok — são bastante encorajados.

A Shift exige do candidato interessado que "ame estar em frente à câmera e tenha uma paixão por contar histórias [no meio] digital". Além disso, é preciso sentir-se confortável criando e editando vídeos curtos e longos, além de ser capaz de expressar suas ideias através de textos.

O time da casa também procura um viajante com presença ativa e pública no Instagram e TikTok, além de passaporte válido e outras documentações de viagem necessárias — como carteira de vacinação e visto, por exemplo, em dia.

Interessados em disputar a vaga e os US$ 10 mil devem publicar um vídeo de 60 segundos no TikTok, Instagram ou em ambos detalhando por que seriam a escolha perfeita. Cada vídeo deve responder a três perguntas:

Por que você quer ser o "Chief Nomad Officer"?

Como você se mantém organizado e produtivo enquanto viaja?

Para onde você quer viajar e por quê?

As postagens devem marcar os perfis @shift_browser no Instagram e/ou @shiftbrowser no TikTok, além de usar a hashtag #ShifCNO. Candidaturas serão aceitas até 20 de setembro até 19h no horário de Brasília. A viagem deverá começar em 7 de outubro.