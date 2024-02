Até ameaça de morte: a vida de quem ganha para avaliar hotel e restaurante

Ao longo dos anos, ele já provou de tudo, desde cérebro até risoto de sangue. Por isso, na hora das visitas, além do valor, Marcus também considera a construção de sabores e paladar.

E mesmo visitando estabelecimentos de diversos níveis, desde o cinco estrelas até o mais simples, ele conta que é muito comum lugares renomados e de chefs televisivos deixarem a desejar.

"Uma vez visitei um restaurante de um participante de reality e peguei um tufo de cabelo na comida. Era um tufo em prato de mexilhão", conta. Mesmo com esse imprevisto, ele conta é raro isso acontecer e que o mais comum é comer mal.

E ele ainda revela o melhor restaurante que já visitou até agora: The French Laundry, na Califórnia (EUA), com menu que varia de US$ 400 a US$ 500 por pessoa.

Resort cinco estrelas com tudo pago