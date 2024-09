Mesmo sob Talibã, Afeganistão tem alta no turismo. Mas será que é seguro?

Apesar da reascensão do Talibã em 2021, o Afeganistão parece estar na moda: em apenas dois anos, o número de turistas cresceu dez vezes no país. No ano da retomada de poder do grupo fundamentalista, apenas 691 turistas visitaram o seu território. Já em 2023, este número já havia saltado para sete mil pessoas, segundo dados obtidos pela agência Associated Press do chefe do Diretório de Turismo em Cabul, Mohammad Saeed.

É importante notar que não se conhece o impacto da pandemia de covid-19 — e uma possível e orgânica recuperação do tráfego de viajantes após o isolamento sanitário, como aconteceu em outros países — sobre estes números. Mas por que um país impactado por décadas de conflitos armados parece crescer no interesse dos visitantes?

"Há um fluxo de turistas vindo ao país desde a queda da república. Temos tantas coisas a oferecer — cultura, pessoas, paisagens. Vê-se muitos turistas especialmente em Cabul", relatou Khyber Khan, fundador da empresa afegã de roteiros turísticos Unchartered Afghanistan, à CNN americana.