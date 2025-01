China de olho? Ilha inglesa controlada pelos EUA teria segredo sujo da CIA

Com Chagos livre do controle britânico, a China poderia investir nas ilhas e transformá-las em um paraíso turístico semelhante às Maldivas. Não seria impensável.

Os investimentos da potência asiática nas Malvinas fizeram com que ela se tornasse a maior fonte de turistas para o país (o que, por sua vez, tem irritado a Índia, parceira histórica das Malvinas). Fora o principal: Chagos tem potencial turístico.

Mas dificilmente isso mudará no curto prazo. Com assuntos como Ucrânia e Gaza aí para lidar, os EUA devem deixar o assunto engavetado, acreditam os analistas ouvidos pela imprensa britânica.

Ainda tem a recente verborragia de Trump quanto a nomenclaturas, autonomias e fronteiras na América do Norte, o que tem ocupado bastante espaço nas falas do presidente. Entre Golfo do México e "Golfo da América", o nome "Golfo da Fragilidade Masculina" ganhou destaque nas redes sociais.

Só que o Oceano Índico é, hoje, um palco mais estratégico e em situação muito mais crítica para o comércio global e as competições geopolíticas do que o Golfo do México. São mais de 30 países, quase 3 bilhões de habitantes, um terço do transporte de carga a granel e dois terços do transporte de petróleo do mundo em jogo.

Diego Garcia está no meio disso tudo. Uma resolução bem-sucedida passaria a mensagem de que o Ocidente está comprometido com seus ideais de liberdade, segundo Labh. Caso não haja acordo, Maurício e outros países da região podem abraçar com ainda mais vontade os sacos de dinheiro do panda chinês.