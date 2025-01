Um dos maiores mistérios da Amazônia completa 100 anos e segue sem solução

Fawcett não podia conceber a possibilidade de acontecer com ele o que rolou com seu colega de RGS Robert Falcon Scott anos antes. Na década anterior, Scott disputava com o norueguês Roald Amundsen a conquista do Polo Sul. Ele chegou lá em 1912, só para descobrir que Amundsen fora mais rápido. Para completar, morreu no caminho de volta (falei do episódio aqui no Terra à Vista).

Por isso, temeroso, Fawcett não divulgou tudo o que dizia saber. Em uma carta, explicou-se contando que não podia divulgar dados precisos de localização e outras informações vitais por temer que eles vazassem. Também não queria dar detalhes de sua rota, pois, caso fracassasse, as missões de resgate resultariam em incontáveis mortes, argumentava.

Pelo histórico da região, errado ele não estava. De uma expedição de 1,4 mil homens armados que se embrenharam na mesma área da Serra do Roncador, nenhum retornou. Ele acreditava que poderia ser bem-sucedido onde os outros fracassaram ao evitar viajar de barco e seguir apenas a pé.

Em abril de 1925, Fawcett partiu de Cuiabá ao lado do filho mais velho, Jack, e de um amigo do filho, Raleigh Rimell. Em maio, ele escreveu à esposa. Estava no acampamento onde um cavalo morrera, em outra expedição. Dizia que o trio desapareceria da civilização até pelo menos o ano seguinte em florestas inexploradas pelo "homem civilizado".

Então, eles sumiram de verdade. A deliberada falta de informações a respeito do plano não impediu que diversas tentativas de resgate fossem feitas, como Fawcett queria, caso tudo desse errado.

Em 1936, a família Rimell jogou a toalha e aceitou que todos morreram. Edward Fawcett, irmão mais velho de Percy, também desistiu. Mas Nina, a esposa, se recusava.