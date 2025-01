'Manhattan medieval': torre mais torta que a de Pisa corre risco de cair

O governo de Bolonha descreveu a situação como "altamente crítica", segundo a BBC. O investimento para salvá-la é de 20 milhões de euros.

Passado pouco mais de um ano, o local continua fechado para os visitantes. Estima-se que só na próxima década eles poderão voltar.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o prefeito da cidade, Matteo Lepore, lembrou que a situação é tudo, menos nova. Desde que a Torre Garisenda foi construída, no século 12, ela é inclinada - e sempre houve preocupação com sua estrutura.

"Herdamos uma situação que ao longo de séculos causou isso", declarou. Lepore defendeu que as torres deveriam ser patrimônio da Unesco.

Não que seja um caso de desdém da entidade. Pelo contrário, diga-se de passagem.

A Itália é a maior queridinha da Unesco, com 60 patrimônios. Só para comparar, a América do Sul inteira não chega a 80 lugares na lista (incluindo culturais, mistos e até os naturais). Mesmo Bolonha já está representada, com seus famosos pórticos.