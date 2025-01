Em território de Trump, 6/01 bate o Natal e não é pela invasão do Capitólio

A documentação, em todo caso, diz que, até 1798, o povoado se chamava Cidade De Jacagua, em homenagem a Jacaguax, um cacique local. Naquele ano, os espanhóis fundaram ali a cidade colonial de Juana Díaz.

As celebrações de 6 de janeiro começaram no fim do século 19, por meio do trabalho de um padre chamado Valentín Echevarria. Ele organizou as procissões e os trabalhos musicais.

Foto antiga de Juana Diaz, Puerto Rico Imagem: Getty Images

No princípio, eram só três homens trajados como os personagens caminhando pelas ruas até chegar à igreja e depositar presentes aos pés do menino Jesus. Com o tempo, a celebração cresceu.

Essa pequena cidade rural atrai visitantes da capital, San Juan, e de outras partes da ilha. A festa começa já na véspera, a partir de 14h, com apresentações musicais na praça e entrega de caixinhas às crianças, para que elas as forrem com grama fresca e as deixem debaixo da cama (ou em algum lugar fácil de encontrar).

Na manhã seguinte, Dia de Reis propriamente dito, a molecada corre até as caixas logo que acorda para ver o que ganhou. A grama sumiu como mágica, e em seu lugar apareceu um presente.