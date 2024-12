Maior ilha do mundo tem Ano-Novo 'alien' de sustos e frio na noite eterna

A tradição teria começado há cerca de 200 anos e estaria ligada a Sedna, a deusa do mar na mitologia inuíte. O ritual aplacaria seu espírito para que ela liberasse a temporada de pesca de focas e desse uma trégua no clima inclemente.

O "mitaarfik" coincide com o encerramento da temporada natalina, que começa no Advento, o período de quatro domingos que antecede a véspera de Natal. É uma época especial na Groenlândia, com muitas tradições adaptadas e misturadas, como sempre acontece no feriado.

Nessa imensa ilha que, há séculos, não tem árvores nativas, a madeira era importada. Isso incluía as árvores de Natal. Quem não tinha como pagar por uma, improvisava com uma vassoura com folhas pregadas. A invenção das árvores de plástico deixou essa pequena tradição no passado.

Cão na Groenlândia Imagem: Getty Images

É um Natal inusitado. Tem luzinhas, comilança, missa. O frio é de verdade (e como!), mas a árvore pode ser de mentira. Papai Noel mora na Groenlândia, pelo menos segundo os dinamarqueses, mas seu caráter bonachão precisa dividir espaço com os estranhos "mitaartut".

Se há dúvida quanto à nacionalidade do velho presenteador e suas renas (a Lapônia finlandesa é a terra natal mais celebrada no resto do mundo), os outros bichos de trenós na cidade são um orgulho nacional: em Ilulissat, quem comanda esse tipo de transporte, muito importante há séculos na ilha, é o cão da Groenlândia, raça local parente do husky siberiano.