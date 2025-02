Sumiço de balão rumo ao Polo Norte criou um dos maiores mistérios do Ártico

Mas aquele homem, chamado Salomon August Andrée, ficou encantado com outra tecnologia em voga, os balões. O interesse pelos alísios (ventos regulares leste-oeste) e o contato com balonistas famosos definiram os rumos de sua vida.

Andrée retornou à Suécia. A partir de 1885, trabalhou no escritório de patentes do país e desenvolveu uma carreira de cientista com pesquisas nas áreas de condução de calor e eletricidade do ar.

Nessa época de grandes avanços tecnológicos, havia também, entre os exploradores, uma corrida para chegar aos poucos locais que ainda eram desconhecidos na superfície do planeta. Um deles era o Polo Norte.

Andrée era um produto bem acabado de seu tempo. Nascido na era da exploração do Ártico, ele decidiu se aventurar pelas altas latitudes do hemisfério norte.

No século 19, centenas de pessoas tentaram chegar ao Polo Norte. Ninguém conseguiu, muitos morreram, todos usaram barcos ou trenós.

Andrée concluiu que seria possível entrar nessa corrida com sua paixão tecnológica. Ou seja, ele não só queria ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte como queria isso dispensando os meios mais comuns.