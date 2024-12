Presente de Natal? O país onde o povo 'queima o presidente' no fim do ano

A pandemia chegara oito meses antes à Guatemala. Mais de 16 mil pessoas morreriam de covid-19 no país. E o presidente cortando gastos da saúde? Com coronavírus e furacão enlouquecendo e matando todo mundo?

Atearam fogo no presidente ali mesmo. Nele e também no diabo, no Super Mario, no Papai Noel, num unicórnio que estava dando mole e em umas renas, só para o fogo subir mais.

Tudo de brincadeira. No pré-Natal na Cidade da Guatemala, a capital do país, fogueiras divertem, espantam maus espíritos e servem como vitrine de manifestações políticas. Mas também causam polêmica com os perigos e a poluição gerada.

Que festa é essa?

Queima do diabo, evento natalino das ruas da Cidade da Guatemala Imagem: REUTERS/Cristina Chiquin

Sobram especulações, mas faltam evidências quanto à origem do costume. Michael F. Fry, especialista na história do país, explica no livro "Historical Dictionary of Guatemala" ("Dicionário histórico da Guatemala", sem edição brasileira) que ela não deve ser muito antiga, porque não há documentação a respeito no período colonial.