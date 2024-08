Palácio que já desbancou o Louvre hoje encanta turistas (e Emily) em Paris

O palácio seguiu se adaptando conforme os ventos sopravam em Paris, como é de se esperar. Bastante remodelado, foi palco de bailes da corte, mas hoje é um símbolo republicano, pois é onde ficam o Conselho de Estado e o Ministério da Cultura. Os jardins, desde o século 18, são um termômetro social da cidade. As galerias alinhadas em volta fizeram do jardim o lugar mais agradável de Paris naquela época, conta Deutsch.

Ilustração do século 19 mostra o jardim do Palais Royal Imagem: Getty Images

É também do século 18 o teatro do Palais-Royal, que fecha os jardins e é considerado um dos mais belos de Paris. "É um dos poucos lugares onde visitantes e moradores se misturam de maneira orgânica e curtem o jardim e sua atmosfera relaxante", diz a guia de turismo Charlotte de Charentenay, do site "Secret Journeys Paris".

Jardim do Palais Royal Imagem: Getty Images

Por isso que, uma vez em Paris, Emily não deixou de conhecer os jardins do Palais Royal. Mas, antigamente, o público já foi muito mais diversificado do que aquela cidade praticamente cenográfica que a série da Netflix mostra. Outra produção recente com cenas no local é "Missão Impossível: Efeito Fallout".

Era uma cidade muito mais "vida real" do que a de "Emily em Paris". No começo do século 19, revolucionários se reuniam às sombras das árvores, enquanto um florescente comércio se desenvolvia de dia, deixando a noite para os bares e restaurantes que ficaram conhecidos como antros de jogatina e prostituição.