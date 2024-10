Múmias defumadas são atração mórbida e inesquecível de turismo 'espiritual'

Em Aseki, segundo guias locais contaram à BBC, o ritual foi abandonado em 1949, quando os missionários assumiram efetivamente o controle da região. Mas, em 2015, quando um homem chamado Gemtasu morreu, ele teve seu pedido atendido: o corpo foi embalsamado pelos próprios filhos, a quem ele tinha transmitido o conhecimento, pois acreditava ser importante manter a tradição.

Os filhos não aceitaram de cara. Como muitos outros jovens da aldeia, eles abandonaram a ideia de mumificar os mortos, uma tarefa que viam como penosa, demorada e fedorenta. O contato com as cidades portuárias e o maior acesso à globalização enfraqueceram tradições.

Mas, no fim, eles toparam, e o processo foi documentado pela fotógrafa alemã Ulla Lohmann, a pedido do próprio Gemtasu. Sete homens participaram.

Eles cobriram o rosto de argila branca, em sinal de luto. A cerimônia também pedia que eles não bebessem água, apenas caldo de cana. Além disso, só poderiam comer assados preparados no mesmo fogo que preparava o corpo de Gemtasu.

O cadáver inchou, escureceu e endureceu. Os homens cobriram os próprios corpos com os fluidos - e não poderiam tomar banho nem sair do recinto durante todo o processo, que durou três meses.

Foco no turismo

Segundo Matt Cardin, no livro "Mummies Around the World" (inédito no Brasil), as novas gerações não ignoram as múmias. Elas só estão cada vez menos interessadas no significado espiritual e mais na renda que elas podem gerar. "Eles respeitam os velhos costumes, mas veem a necessidade de ganho monetário", explica.