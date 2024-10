Fã de pilates? Prática pode ter nascido em uma prisão da 1ª Guerra

Pilates foi liberado em 1919, alguns meses após o fim da guerra. Voltou para a Alemanha, mas as condições sociais do país, derrotado no conflito, estavam péssimas nos anos 1920. Em 1926, ele desembarcou em Nova York, em busca do tal "sonho americano".

Na cidade, ele abriu, em 1927, seu primeiro estúdio, Joseph H. Pilates Universal Gymnasium. Lá, difundia um estilo de vida abertamente crítico à sociedade americana, cheia de estresse, tentações e má alimentação.

A academia continuava no mesmo endereço, na Oitava Avenida, quando ele morreu, 40 anos depois, em 1967. Em seu obituário, o "New York Times" o descreveu como o "body builder criador da contrologia". "Um leão de juba branca, com olhos azuis-aço e pele cor de mogno, o sr. Pilates, na casa dos 80 anos, se manteve ágil como um adolescente", dizia o obituário.

O método se desenvolveu nas décadas seguintes, com o tempo ganhou o nome de seu criador, espalhou-se pelo mundo e ganhou milhões de adeptos. Nos anos 1990, a disputa pelo uso do termo virou batalha na Justiça, mas em 2000 a questão foi resolvida: "pilates" não é uma marca que pertence a alguém, mas um método, tal qual ioga ou caratê.

O que ainda não está resolvido são as várias lacunas na biografia de Pilates. É fato que ele foi prisioneiro em Knockaloe e pelo menos uma foto o mostra em um ringue de boxe, uma evidência de seu envolvimento com os esportes.

Pilates praticou boxe na prisão Imagem: Reprodução

Alison Jones, presidente do Fundo de Caridade de Knockaloe, organização criada para preservar a memória dos detentos da Ilha de Man na Grande Guerra, falou a respeito à "National Geographic". Ela explicou que a versão corrente é bem possível, mas faltam provas.