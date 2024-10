Encostou, morreu: lenda antiga da pedra assassina no Japão dura até hoje

Uma cerimônia precisou ser realizada às pressas. Sacerdotes, oferendas e rituais de purificação compunham o cenário naquele março de 2022, aos pés da montanha. Tudo para pacificar uma kitsune, poderosa e travessa raposa de nove caudas, o espírito furioso que habitaria aquela pedra.

Que lugar é esse?

Parque Nacional de Nasu Imagem: iStock / Getty Images Plus

As montanhas de Nasu são conhecidas pelos "onsen", como são chamadas as casas e piscinas de águas termais no Japão. No país, grandes pedras nessas áreas sulfurosas, que expelem gases vulcânicos, têm fama de letais. Por isso, elas são chamadas "sessho-seki", ou "pedra assassina".

Essa sessho-seki, especificamente, tem uma lenda e tanto. Envolve complôs, golpes e caos político pela Ásia.

Tamamo-no-mae era uma kitsune que assumia a forma de "femmes fatales" para ludibriar monarcas. Primeiro, a raposa se transformou em uma concubina que seduziu o imperador chinês Zhou.